Twee gewonden bij verkeersongeluk op N359 bij Parrega

De auto kwam op de provinciale weg N359 naar Lemmer uit de richting Bolsward en raakte in de tegenovergestelde richting in de berm. Na een stuurcorrectie kwam hij aan de overkant van de weg, botste daar op een dam in een sloot en werd vervolgens gelanceerd. Daarna botste de auto op een boom bij de sloot en kwam hij in het water tot stilstand.

Een van de twee inzittenden zat bekneld en is door de brandweer uit de auto gehaald. Beide slachtoffers zijn met de ambulance en de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen overgebracht.

Meerdere hulpdienstvoertuigen waren op het ongeluk afgekomen. De weg was een tijd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.