Bijna een ton opgehaald voor familie Van der Wal

Lieuwe en Akkelien van der Wal hebben geen woorden voor dit geweldige geldbedrag. "Het is ongelofelijk", vertellen ze. De reactie's die Lieuwe en Akkelien kregen zijn gigantisch. "Zo krijgen we tekeningen van kinderen en een bakje met 1,00.. dat is gewoon geweldig", aldus familie van der Wal.

De doneeractie is door Wico Alkema opgezet en vanaf dag een was dit al een groot succes. "Wij hadden dit niet zo verwacht, we dachten misschien 2000 / 2500", vertelt hij. Nadat Wico de berichten hoorde over de brand wou hij gelijk wat voor de familie betekenen en zijn ze thuis die avond een actie begonnen. "Wij weten hoe het is om zo'n bedrijf met elkaar op te zetten, en dat familie van der Wal dat heeft verloren door deze verschrikkelijke brand".