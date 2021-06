Bangma baalt van derde plek op WK, maar vindt ook positieve kanten

In eerste instantie baalde Bangma van het resultaat, maar na enkele uren begint de derde plek toch wat te bezinken. "We moeten tevreden zijn met een medaille", zo vertelt Bangma na de wedstrijd vanuit Portugal. "Je kan niet altijd winnen, dat hoort bij de sport. Er had meer ingezeten, als we de finale net iets anders hadden aangepakt."

Hij doelt hiermee met name op de laatste kilometers. Met verschillende koppels die probeerden te ontsnappen draaide de wedstrijd uiteindelijk uit op een lange sprint. "We kwamen nog dichtbij maar het was niet genoeg."

Paralympische Spelen

Het was voor Bangma de laatste grote wedstrijd voor de Paralympische Spelen, later dit jaar in Tokyo. Een wedstrijd zoals die van zaterdag, is dan een goed leermoment. "Hier kunnen we wel wat mee voor de Paralympische Spelen. We gaan dit nog goed nabespreken met het team, en we kunnen er zeker wat mee." Daarnaast hebben Bangma en Bos zaterdag weer laten zien dat ze bij de wereldtop horen.

Na dit WK begint bijna meteen het voorbereidingsschema voor de Spelen. Met eerst een week rust, gevolgd door trainingsweken in Nederland, Spanje en Portugal. Om uiteindelijk over een dikke tien weken in Tokyo te vlammen.