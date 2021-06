Nieuwe wielerclub uit Heerenveen wil topploeg worden

Het idee is zeven jaar geleden ontstaan, zo vertelt Ruben Hoekstra. De Friezen kwamen bij wedstrijden vaak tussen de honderden Belgen, Duitsers en Nederlanders enkele provinciegenoten tegen. "Dan wil je eigenlijk dat een Fries de wedstrijd wint, maar die Fries zit dan niet bij je in het team. Dat is toch een beetje dubbel."

Om toch zo'n Fries team te krijgen, zijn ze in 2015 begonnen met de eerste aanzet voor een nieuwe wielrenploeg. "Wij zijn daarna uitgegroeid tot een grote ploeg, met nu zo'n vijftien elite wielrenners." Die vallen nu onder deze nieuwe vereniging, met meteen ook al een ambitie om nog verder te groeien. Hoekstra wil dat de ploeg van Grutsk op Fryslân over enkele jaren een wielrenploeg is voor de topcompetitie.