Een dubbeltje op z'n kant met bestelbus op veerboot De Vlieland

Veerboot De Vlieland was net de haven uit, toen de auto bijna het water in rolde. Reddingsboot de Skua werd opgeroepen om te assisteren. Volgens de eerste berichten is niemand gewond geraakt bij het voorval. De auto is met sjorbanden vastgezet, om te voorkomen dat de wagen volledig in het zeewater verdween.

De boot is meteen terug gevaren naar de haven van Vlieland, waarna men met behulp van de brug de auto weer volledig aan boord heeft gekregen.