In vijf uur van Terschelling naar Ameland op spierkracht

De deelnemers aan de tocht zijn allemaal onder de 27 jaar, een geluk want dat betekent dat ze toestemming hadden om in groepsverband te trainen voor de lange tocht. Vanwege corona was dat voor oudere mensen verboden. Met name in maart en april hebben de studenten goed kunnen oefenen voor de tocht.

De route tussen beide Waddeneilanden is niet makkelijk want op het wantij staat soms totaal geen water. Hele stukken vallen dan droog, en dus is het zaak om goed uit te zoeken wanneer en waar gevaren kan worden.

Aan de grond

Uiteindelijk duurde de tocht minder lang dan vooraf gedacht. De studenten hadden verwacht dat ze er zo'n zes uur over zouden doen, maar ze waren na ruim vijf uur en een kwartier al ter plaatse. En dan waren ze ook nog aan de grond gelopen op een ondiep punt.

Om het gevaarte weer los te krijgen moesten de deelnemers de boot uit, om de sloep naar dieper water te duwen. Na wat hard werk lukte het om de sloep los te krijgen, waarna ze weer verder konden roeien.

Hoewel de vergelijking met de HT Race makkelijk gemaakt is, is deze roeitocht wel wat anders dan de monstertocht tussen Harlingen en Terschelling. Maar het plezier is er niet minder om, zegt Geert van Gameren, een van de deelnemers op de boot.

De roeiers gaan zondag terug naar Terschelling, maar dan niet roeiend. Mogelijk zit er in de toekomst nog een nieuwe grote tocht in, bijvoorbeeld naar Texel.