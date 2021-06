Geen landelijke prijs, maar wel eervolle vermelding streekomroep RTV NOF

De verkiezing wordt jaarlijks gehouden door de Stichting Lokale Nederlandse Publieke Omroepen. De prijzen werden vrijdagavond online bekend gemaakt tijdens een livestream vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.

RTV NOF is de omroep voor Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. De jury is erg te spreken over "het enthousiasme van de in verhouding kleine omroep". Deze is een voorbeeld voor andere lokale omroepen. Ze tonen aan dat een omroep in een dunbevolkte streek uitstekende prestaties kan leveren, als er extra geld en samenwerking met anderen mogelijk is, zo is de jury van mening. RTV NOF werkt samen met Omrop Fryslân.

De jury schrijft: "Ze presteren in een dunbevolkte streek dat een omroep als deze de oplossing kan zijn, mits er extra financiële impulsen kunnen worden gegeven. Het is heel bijzonder wat voor producties ze maken. Ze staan midden in de samenleving, inwoners mogen trots zijn op zo'n goede omroep en dat verdient een eervolle vermelding."