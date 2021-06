Onvrede bij Tjalling Koopmans College Hurdegaryp: leraren stappen op

Kleine klassen

Op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp krijgen ongeveer 370 leerlingen les op havo- en vwo-nivo. Dat gebeurt in kleine klassen, zodat er meer aandacht is voor de individuele leerling.

Het meeste werk wordt gedaan op school. Leerlingen hoeven thuis bijna niets meer te doen. Dat concept maakt dat leerlingen uit de hele provincie de school bezoeken.

Onvrede

De laatste jaren rommelt het echter op het Tjalling Koopmans. Er is veel wisseling in de leiding en docenten zijn ontevreden. Dit schooljaar is volgens een docent een dieptepunt. "Van de 43 leerkrachten is meer dan de helft ontslagen of opgestapt. Het is heel erg wat er allemaal gebeurt. Het is funest, mensen worden hier letterlijk kapot gemaakt."

Volgens de docent zijn er veel meer collega's die er zo over denken. "Ik weet dat op dit moment niet meer dan tien docenten uit vrije wil op school blijven." In de hoogste klassen zijn er nog maar twee leraren die willen blijven.