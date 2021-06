Judoka Ausma op WK in actie op teamonderdeel: "Niet met tegenzin, maar wel met andere blik"

Dat Ausma alleen op het teamonderdeel in actie komt, is voor haar echter wel een teleurstelling. De judoka uit Lippenhuizen had ook graag individueel meegedaan in haar eigen klasse.

"Ik heb ook dan voldaan aan de selectiecriteria daarvoor", zegt Ausma, die momenteel de nummer 25 van de wereld is. De bond heeft gekozen voor de 28-jarige Guusje Steenhuis (nr. 6) en de 35-jarige Marhinde Verkerk (nr. 18).

Spelen van 2024

Verkerk houdt na het toernooi echter op met profjudo. "Ik had mezelf misschien gestuurd, omdat het voor mij voor de Olympische Spelen van 2024 een goede oefening is, maar ik heb er geen invloed op", zegt Ausma.

En dus is de Friezin veroordeeld tot het teamonderdeel. "Ik ga niet met tegenzin, maar wel met een andere blik", zegt Ausma. "Ik wil wel gewoon met het team goud winnen, zoals altijd."

Nieuw onderdeel

Bij het teamonderdeel nemen landen het in verschillende gewichtsklassen tegen elkaar op. Voor iedere gewonnen wedstrijd krijgt het land een punt. Het land dat uiteindelijk de meeste punten heeft, is de winnaar van het duel.

Ausma komt uit in de gewichtsklasse +70 kilogram. "Ik ben zelf ongeveer 76 kilo. Maar ik kan ook tegen judoka's van boven de 100 kilo komen. Dus dat is wel een uitdaging", zegt ze.

Niet kansloos

Dat wil niet zeggen dat ze volledig kansloos is in deze klasse. "Ik denk wel dat, als ik echt tegen een heel zware moet, ik niet precies weet wat ik daar tegen moet doen. Maar er zijn er ook genoeg in deze klasse die wel onder de 100 kilo zijn, dus daar maak ik wel kans tegen. Anders hadden ze mij ook niet gestuurd, natuurlijk."

Of er kans is op een medaille vindt Ausma lastig te zeggen. "Dat hangt vooral van de loting af. Er zijn een paar landen die echt sterker zijn dan ons, maar er zijn ook landen waarvan we wel kunnen winnen", zo zegt Ausma.