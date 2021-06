Oranjebuurt in Drachten: "Ze worden geen kampioen, maar dat maakt niet uit"

Anneke Baron vertelt dat ze de hele outlet heeft leeggekocht. "Ik heb alle vlaggen gepakt. Toen was er een meisje dat zei: 'Ik heb ook vlaggetjes nodig.' Maar ik zei: 'Sorry.' Nou ja, dat meisje had maar twee pakjes en ik heb de rest gekocht. Veertig pakjes." Daarnaast kocht ze ook nog drie grote pakken met ieder 50 meter inhoud.

Hechte buurt

Bijna de hele straat doet mee. Anneke: "Het staat leuk. Gezellig!" Haar buurman, Henk Helmhout, heeft geholpen met het ophangen van alle vlaggetjes: "Het is een beetje saamhorigheid in dit straatje. We doen alles met elkaar. We zijn een heel hechte buurt."

Ook buurman Henk denkt niet dat het Nederlands elftal er met de winst vandoor gaat: "Ik hoop dat ze winnen, maar dat zal vast wel niet. Ze zijn niet zo goed als ze waren."