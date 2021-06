Geluid F-35 maakt lesgeven in Marsum soms onmogelijk: "Het went eigenlijk nooit echt"

Op basisschool De Pôlle in Marsum beïnvloedt het geluid het lesgeven. De deuren moeten in verband met corona openstaan, maar wanneer er een vliegtuig overvliegt, is lesgeven onmogelijk. "Dan vraagt iemand of de deur dicht mag, omdat ze het niet kunnen horen", zegt Amarins Terpstra. Ze zit samen met Teske Dijkstra in groep 5 van De Pôlle. "Het geluid is dan heel hard. Dat duurt niet heel lang, tenzij er veel vliegtuigen overkomen", zegt Teske.

Lesgeven niet eenvoudiger

De juf van de beide meisjes, Laura Breuker, maakt tijdens het overvliegen van de vliegtuigen een beweging met haar hand. "Dan doe ik even zo, niet dat het helpt, en dan gaan we weer verder." Voor haar is er al een soort van routine in gekomen. "Ergens wel ja. Maar toch irriteert het wel. Ik sta hier al heel lang voor de klas. Het went eigenlijk nooit echt."

Het lesgeven wordt er niet makkelijker van, zegt Breuker: "Het kost tijd. Het is niet non-stop dat je er last van hebt en ook niet iedere dag. Maar nu wordt er meer geoefend en dat kunnen we wel merken. Al die stops kosten al snel een kwartier per dag."