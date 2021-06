Urgentie in technieksector: wachtlijsten voor airco's en dringend behoefte aan vakmensen

Anja van Riemsdijk van Airco Techniek Friesland in IJlst kan erover meepraten. "Het is echt gigantisch druk met alle aanvragen die wij krijgen. Mensen willen nu een airco, het is nu mooi weer. Maar onze drukte is al vol, sinds vorig jaar al. Mede door corona, omdat mensen nu thuiswerken."

Ook in de winter heeft het bedrijf het smoordruk gehad, want veel airco's kunnen tegenwoordig ook worden gebruikt om ruimten te verwarmen op koude dagen. "Mijn collega zei, er komt vast een wat rustigere periode, maar ik heb het nog niet beleefd. Helaas niet."

Wachtlijsten

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, een ondernemersvereniging die meer dan 6.000 techniekbedrijven vertegenwoordigt, is het in het hele land druk. "We waren gewend aan wachtlijsten in de zorg. Maar we moeten echt op dit moment maar even wennen aan het idee dat wij nu, maar dat zal ook zo blijven, in de installatietechniek wachtlijsten hebben op velerlei gebied. Het is een urgent vraagstuk."

In de hele sector werken zo'n 130.000 tot 150.000 mensen, maar door de drukte en de toenemende verduurzaming zitten de bedrijven te springen om nieuwe vakmensen. "We hebben op dit moment 20.000 vacatures en de verwachting is dat in een paar jaar tijd dat volume oploopt naar 40.000." Terpstra heeft vorige week kort met informateur Mariëtte Hamer gesproken over de nijpende situatie.

Deltaplan voor techniek

"We hebben tegen haar gezegd dat het van urgent belang is dat er een 'deltaplan' van de techniek komt. Want als wij de mensen niet hebben, dan kunnen wij onze klimaatdoelstellingen simpelweg niet halen. Het grote probleem is niet dat we de materialen en techniek niet hebben, maar het grote vraagstuk zou weleens kunnen worden: hebben we voldoende vakmensen beschikbaar om uiteindelijk te doen wat we graag willen doen in Nederland. Dat is de hele energietransitie."