Theo Joosten over memo Omtzigt: "Het is ingeslagen als een bom, dit is geen goed nieuws"

Inhoudelijke punten moeten volgens Joosten eerst geverifieerd worden: "Ook andere partijen hebben er opvattingen over, want er worden ook standpunten verkondigd waarvan we niet weten of anderen dat ook zo zien of beleefd hebben. Het is netjes en rechtvaardig om ook de andere partijen te horen."

Omtzigt en de toeslagenaffaire

Omtzigt is samen met Renske Leijten van de SP verantwoordelijk voor het aankaarten van de problemen rond de toeslagenaffaire. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart kreeg hij als nummer twee op de lijst 342.472 voorkeursstemmen, een derde van alle CDA-stemmen. "Dat zegt dat hij het thema, waar hij zich erg op geprofileerd heeft, uitstekend heeft neergezet in de Kamer. Het gaat niet eens zozeer om de toeslagenaffaire, maar om het brede ongenoegen dat erachter zit, dat je eigen overheid je niet rechtvaardig behandelt. Dat is het thema."

Het thema kwam volgens hem niet genoeg naar voren in de campagne die het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen voerde. "Ik had gehoopt dat wij het thema 'rechtvaardigheid, eerlijkheid en solidariteit met zwakkere mensen' beter in de campagne hadden neergezet."