CDA Dantumadiel reageert geschokt op gelekte memo Omtzigt: "We zinken dieper dan ik dacht"

Voorzitter Albert van der Ploeg van het CDA in Dantumadiel zegt dat hij is geschrokken van het taalgebruik. "We zinken dieper dan ik dacht", zegt Van der Ploeg.

Zijn partijafdeling verzond in april samen met nog zo'n twintig andere lokale afdelingen een brief naar de Tweede Kamerfractie van de partij, om steun uit te spreken voor Omtzigt. Ook schreven ze dat het CDA met het Kamerlid "goud in handen" heeft.

De memo van Omtzigt lekte vrijdag uit. Het document was bedoeld voor een commissie die onderzoek doet naar de mislukte verkiezingscampagne van de christendemocraten.