CSG Bogerman houdt op met uitdelen zelftesten aan alle leerlingen

Leerlingen krijgen iedere week twee testen uitgedeeld. "We vinden de testen in de bosjes, rond schoolgebouwen in Sneek en hier en daar krijgen we berichten dat kinderen denken: misschien kan ik die dingen wel verkopen, want ze brengen wel wat geld op", zegt rector Annemarie Kinga. Een docent en twee leerlingen bevestigen het verhaal dat de testen via Marktplaats worden verkocht.

Kingma: "In het begin hadden we bedacht: we delen gewoon twee testen per leerling uit. Maar we constateren dat sommige kinderen dat eigenlijk helemaal niet willen." Docent Wiebe van der Pol zegt dat er eerst wat weerstand van de leerlingen kwam. Volgens hem hadden ze niet in de gaten dat de test eenvoudiger uit te voeren is dan de PCR-test van de GGD. Bij de zelftesten hoeft het wattenstaafje maar een klein stukje in de neus.

Verantwoordelijkheid bij ouders

Volgens Kingma ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de testen bij de ouders van de kinderen. De overheid verspreidt de testen in het onderwijs als aanvulling op de bestaande maatregelen. De gedachte is dat fysiek onderwijs op die manier zoveel mogelijk kan doorgaan.

Sommige kinderen en ouders kiezen ervoor om de testen niet te gebruiken. "Dat is hun goed recht. Het is vrijwillig, niet verplicht", zegt Kingma. Toch is ze teleurgesteld dat de testen niet geweigerd zijn door kinderen die ze niet wilden hebben.