Brandstichtende inbreker uit Leeuwarden krijgt vier jaar cel

Door de brand ging een deel van de woning verloren, maar het bloedspoor was niet verdwenen. Aan de hand van het bloed kon de politie de inbreker achterhalen. Het bleek dat hij nog eens vier woninginbraken had gepleegd en bij een andere woning had geprobeerd in te breken.

Twee straffen van 100 dagen en 12 maanden die hij eerder onder voorwaarde opgelegd had gekregen, moet de Leeuwarder nu toch uitzitten. Bovendien moet hij de bewoonster van de woning 3.000 euro smartengeld en 1.511 euro voor materiële kosten betalen. De vrouw en haar kind kunnen door de brand nog altijd niet terug naar huis.

Volgens deskundigen is de man licht verstandelijk beperkt en verslaafd aan alcohol en drugs.