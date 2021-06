De Rouwe roept op mensen met een beperking in dienst te nemen

De Rouwe is de komende maanden actief als ambassadeur van de Banenafspraak. Dat is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers, om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in het reguliere bedrijfsleven of bij de overheid te helpen.

In Fryslân hadden eind vorig jaar 4.751 van de 9.748 mensen met een arbeidsbeperking een baan in het kader van de Banenafspraak. Het is de bedoeling dat dit aantal de komende jaren verder omhoog gaat.

Gedeputeerde Sander de Rouwe roept Friese werkgevers op meer werk van de Banenafspraak te maken. "Een stabiele baan geeft zekerheid en draagt bij het geluk van mensen. Juist in deze tijd is het belangrijk om plaats te maken voor deze mensen."