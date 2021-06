Profronde Surhuisterveen verzet naar oktober: "Wielerkalender geeft ons de ruimte"

Afscheid Pieter Weening

Daarnaast wordt ook sportief afscheid genomen van wielrenner Pieter Weening uit Harkema. Na een val in de ronde van Italië, vorig jaar, keerde hij niet terug in het wielerpeloton. "Vanwege alle beperkingen door corona is er geen passend afscheid van de topsportcarrière voor Pieter gekomen. Hij verdient dat wel", zegt Helfrich.

Het centrum van Surhuisterveen is het afgelopen jaar helemaal opgeknapt en ligt er volgens Helfrich perfect bij voor de koers. Het Wielercomité heeft in de aanloop naar de werkzaamheden meegesproken over de inrichting van het centrum. "Alle obstakels zijn weggehaald, de medewerking van de gemeente Achtkarspelen was perfect."