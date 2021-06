Gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen duikt weer onder de 30

De meeste nieuwe besmettingen zijn vrijdag gemeld in de gemeente Leeuwarden (8) en daarna Súdwest-Fryslân (7).

In Fryslân is in de afgelopen 24 uur geen nieuw sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Er is één persoon met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):