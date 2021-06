Freedsmerk: "Het CDA? Een grote bende!"

"Een bom onder het CDA". Dat is een van de krantenkoppen over een geheim document van Pieter Omtzigt over zijn eigen partij. Het document lekte donderdag uit en schetst in een uitgebreid dossier een bizar beeld over de positie van Omtzigt in het CDA. Zelf zit hij ziek thuis, de partij is overstuur, maar praat op dit moment wel mee over een nieuw kabinet.