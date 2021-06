Vrijgesproken Hinke Schokker denkt na over rentree als hardloopster

De voormalig atlete had er überhaupt helemaal geen rekening mee gehouden dat ze vrijgesproken zou worden. "Omdat sporters bijna nooit vrijgesproken worden en de Dopingautoriteit stond er ook wel stevig in."

Het is pas de vierde keer sinds 2013 dat een sporter wordt vrijgesproken.

Hoger beroep

Er is wel nog een kans dat het WADA in beroep gaat tegen de uitspraak van het ISR. "Ik zou dat wel verrassend vinden, want ze zijn er zelf altijd wel duidelijk in dat de regels vooral voor topsporters zijn en niet voor absolute recreanten", zegt Schokker.

De Friezin is wel een beetje bang dat ze haar misschien als voorbeeld willen stellen. "Het is wel zo dat ik heel duidelijk ben in het ventileren van mijn mening, op Twitter en zo. Dus ik weet niet hoe dat uitpakt. Misschien denken ze wel: 'Die moeten we eens even op haar plaats zetten'."

Medaille mogen ze houden

De gouden medaille van het NK zou nou weer in haar handen komen. "Dat zou best kunnen, maar dat is wel iets dat mij niet echt interesseert. Ze hebben die medaille van mij afgepakt en als ik hem nu weer terug krijg, dan mogen ze hem van mij wel houden", zegt Schokker.

Of Schokker in de toekomst nog medailles op haar naam zal schrijven is onzeker. Na haar positieve test hield ze op met wedstrijdlopen. "Ik moet er even goed over nadenken", zegt Schokker. "Ik heb het naast mij neergelegd. Dat was ook een soort van zelfbescherming."

"Ik vind het hardlopen leuk en ik denk dat dit wel motiverend gaat werken, maar om echt wedstrijden te lopen moet ik wel over nadenken. Met echt wedstrijden lopen zet je jezelf wel weer in de aandacht en daar zit ik niet per se op te wachten", aldus Schokker.