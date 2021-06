GGD-directeur De Graaf 'heel blij' met 'opvallende daling' coronabesmettingen

In de afgelopen week waren er 267 besmettingen. Dat is de helft minder dan een week ervoor. Niet eerder sinds de uitbraak van het coronavirus werd het aantal besmettingen in een week gehalveerd.

Volgens De Graaf komt die daling door het mooie weer en natuurlijk het aantal vaccinaties.

's Avonds prikken

Inmiddels zijn mensen uit 1991 aan de beurt om een afspraak te maken voor hun vaccinatie. "Maar we draaien nog steeds niet op de maximale capaciteit, omdat we niet meer vaccins krijgen", zegt De Graaf. Dat heeft er vooral mee te maken dat het Janssen-vaccin niet gebruikt wordt voor jonge mensen.

De capaciteit wordt binnenkort echter wel opgevoerd. Vanaf 21 juni wordt er twee weken lang tot tien uur 's avonds geprikt.

Gele boekje

De Graaf ging ook in op de consternatie wat betreft het gele boekje. In dat boekje kunnen mensen hun vaccinatie laten registreren, maar eerder gebeurde dat niet op alle locaties.

"Het gele boekje hebben mensen die naar een reizigersvaccinatie zijn geweest. Het geldt niet als reisdocument, maar sommige mensen vinden het wel heel prettig om alle vaccinaties in het boekje te krijgen", zegt de GGD-directeur.

Inmiddels kan iedereen die bij de GGD een prik heeft gehad een stempel in hun boekje krijgen. Daarvoor zijn stempelposten ingericht. "Maar het kan echt alleen als je je prik hebt gehaald bij de GGD. Vergelijk het met een winkel, daar kun je ook niet wat terugbrengen als je het niet bij die winkel hebt gehaald", aldus De Graaf.