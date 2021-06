Friese horeca vindt voetbalschermverbod 'niet een goede zaak'

Demissionair premier Mark Rutte zei eerder dat hij bang is dat schermen op terrassen een 'aanzuigende werking' hebben. Mensen drinken er ook een drankje bij, er komt meer drukte bij. Voor Rutte was de optelsom voorlopig nog te risicovol.

Verdeeldheid

Ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deed een oproep om de wedstrijden thuis, en niet in de kroeg te kijken. Toch was er in het Veiligheidsberaad tussen de burgemeesters onenigheid. Volgens sommige burgemeesters zouden veel schermen er juist voor kunnen zorgen dat je de mensen kunt verdelen in kleine groepjes. In België is ervoor gekozen om juist wel schermen toe te laten.

Feesten thuis voorkomen

Voorzitter van de Friese KHN-afdeling Melle Bakker vindt het voetbalschermverbod 'niet een goeie zaak'. In de eerste lockdown heeft de horeca ook laten zien dat ze genoeg verantwoordelijkheidsgevoel heeft, zo zegt hij. Hij denkt dat je met de schermen ongecontroleerde feesten bij mensen thuis kunt voorkomen. De schermen bij kroegen zouden de-escalerend kunnen werken, stelt Bakker.

Terrastijden

Bakker vindt de besluitvorming laat, want voor de eerste twee wedstrijden zal het al niet meer goedkomen wat betreft de mogelijkheid op schermen. Jammer, noemt hij dat. Hij hoopt ook dat de terrastijden langer kunnen worden, want als een wedstrijd om 21.00 uur begint, is 22.00 uur het terras sluiten natuurlijk veel te vroeg.