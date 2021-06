Corona-afdeling MCL dicht: "We hebben hier heel wat beleefd met elkaar"

Confetti, champagne zonder alcohol en een kleine toespraak. Zo stond het ziekenhuis vrijdagochtend stil bij het toch wel bijzondere moment: "Een dubbel moment," zegt coördinator van de corona-afdeling Lamberta Wielinga, "we hebben hier verdrietige momenten gehad, maar ook weer mooie momenten bij patiënten die we konden helpen. We hebben hier heel wat beleefd met elkaar."

Longarts Wouter van Geffen was ook aanwezig bij het kleine feestje. Hij is blij met de betekenis van de sluiting van de afdeling: "Dat we deze afdeling kunnen sluiten, is voor ons een mijlpaal. En ook echt meer dan een symbolisch moment voor ons. Deze afdeling hebben we uit nood geopend, en nu hij weer dicht kan, komt er ruimte voor andere zorg in het ziekenhuis. We moeten de komende tijd nog steeds heel hard werken, maar dit is een belangrijke stap."

Cijfers zien er goed uit

De corona-afdeling kan dicht omdat de coronacijfers daar aanleiding toe geven. In de afgelopen week werden maar twee mensen met het coronavirus opgenomen in Friese ziekenhuizen. Vijf weken geleden waren dat er nog 25.

Ook het aantal besmettingen in Fryslân neemt nu in hoog tempo af. Daarnaast zakte het risiconiveau in onze provincie afgelopen dinsdag van 'zeer ernstig' naar ernstig.

Het lijkt er dan ook op dat de corona-afdeling definitief dicht gaat, zo hoopt ook Van Geffen: "We willen dit nooit meer meemaken en hopen dat de deuren van deze afdeling nooit meer open gaan."