Trouwlocatie Terherne erg druk met corona-inhaal-trouwerijen

"Morgen hebben we een huwelijk, volgende week weer drie. Dit jaar staan er al weer zo'n 35 tot 40 trouwerijen in de agenda en dat zijn bijna allemaal corona-inhaal-trouwerijen." Omdat bruiloften meestal wat langer van tevoren worden gepland en veel paren niet het risico willen nemen om op de grote dag opnieuw te moeten verplaatsen, verwacht Kloosterman volgend jaar helemaal 'een stuwmeer van trouwerijen'.

"Bruidsparen hebben meer dan ooit zin in een huwelijk. Ik hoor bruidjes zeggen: ik wil nu echt mijn bruidsjurk aan, want die hangt al een jaar in de kast." Volgens Kloosterman wordt een huwelijksplechtigheid nog veel meer dan gewaardeerd dan normaal, omdat het een tijd amper mogelijk was.

Nog wel beperkingen

De huwelijken die dit voorjaar worden gesloten in Terherne zijn nog wel aan beperkingen gebonden. In de kerk zijn maximaal 50 gasten welkom. Bij een diner of feest na afloop is dat aantal nog wat verder beperkt en gelden de gewone restaurantregels. Kloosterman hoopt dat ook de laatste beperkingen snel zullen verdwijnen.