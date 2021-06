Het EK voetbal begint met drie Friezen: "Het wordt het hoogtepunt van mijn carrière"

Scheidsrechter Björn Kuipers en Danny Makkelie zijn erg blij met hun Friese assistenten. Kuipers over Zeinstra: "Ik kom uit Twente, wij zijn ook vrij nuchter. Ik vind dat ontzettend fijn, we staan met beide benen op de grond. Erwin voelt zich nooit te groot om ook maar iets voor een ander te doen. Dat nuchtere maakt hem juist sterk. Erwin is voor mij een wandelende encyclopedie, hij weet al die weetjes die ik niet weet."

Makkelie werkt al jaren samen met Steegstra: "Hessel is buitengewoon goed in zijn vak, vooral in het waarnemen van buitenspel. Hij is heel scherp in de communicatie, ook met overtredingen in zijn werkgebied en het is iemand die ik blindelings kan vertrouwen." De Vries is al langer reserve in Team Makkelie, maar sinds april een van de vaste assistenten van de scheidsrechter. "Jan ken ik al heel lang. Ik heb al veel wedstrijden met hem mogen doen. Daarin heeft hij bewezen dat hij absoluut geschikt is voor de top. Ik heb hem er heel graag bij."