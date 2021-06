Politie zet camerabeelden in bij zoektocht naar dader(s) van branden in Harlingen

Bij de branden raakte niemand zwaar gewond, maar het had erger kunnen aflopen. Uit onderzoek blijkt dat van de bijna 60 branden in ieder geval bij 22 sprake was van brandstichting. De branden waren vooral in de Oosterparkwijk en Plan-Zuid.

Met het Openbaar Ministerie wil de politie er alles aandoen om de dader(s) te vinden. Het vinden van getuigen is moeilijk om de branden 's nachts waren. Daarom deelt de politie nu camerabeelden op zoek naar informatie in de hoop dat iemand zichzelf of iemand anders op die beelden herkent. De politie vraagt om die tips door te geven.

De politie vraagt nadrukkelijk om ook informatie te geven als mensen de dader kennen. Mogelijk is het opgevallen dat iemand 's nachts op pad is, materiaal heeft om brand te stichten of dat iemand naar brand ruikt.