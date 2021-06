Terschellinger festival Oerol viert 40-jarig jubileum vooral digitaal

De eerste twintig jaar

In 1992 reconstrueerde Oerol-oprichter Joop Mulder voor Omrop Fryslân het ontstaan van het festival in het begin van de jaren '80. Hij was toen eigenaar van café De Stoep in Midsland: "Toen waren we hier bezig met allerlei activiteiten in het café en in 1982 is daar uiteindelijk het Oerol uit geboren. Beneden groeide het letterlijk uit de kroeg en we zijn de straat op gegaan."

In 1982 was de eerste editie van Oerol. Maar het werd steeds moeilijker om de begroting voor het festival sluitend te krijgen en Oerol hield er na de editie van 1993 mee op. In 1994 was er wel een ander festival op Terschelling van Joop Mulder: All along the lighttower, in het kader van het 400-jarig bestaan van de Brandaris. Hij wilde graag verder met Oerol, maar "het wordt toch allemaal een beetje krap, de sponsoring zit niet echt mee, het is moeilijk om hier het enthousiasme te vinden dat we ervoor gaan met z'n allen."

Maar datzelfde jaar brengen de ondernemers op Terschelling genoeg geld voor vijf nieuwe edities Oerol bij elkaar, met Joop Mulder als artistiek leider. De verkoop van paspoorten met toegang tot het festival moet die investering terugbetalen. De jaren daarna breidt Oerol uit met steeds meer locatietheater. In 1995 wordt het 'schuurtjestheater' geïntroduceerd: theatermakers moeten in een schuurtje in korte tijd een stuk maken met de minimale middelen die op de plek zelf beschikbaar zijn. Mulder wil Oerol neerzetten als een werkplaats, waar kunstenaars experimenteren en zich kunnen ontwikkelen.

Met het succesvoller worden van Oerol verdwijnt de vrijgevochten sfeer uit de jaren '80. Er komen steeds meer 'gewone' mensen op Oerol af en veel voorstellingen raken al vroeg uitverkocht. In 1998 staan er lange rijen voor de kaartverkoop en kun je niet meer op de bonnefooi op zoek naar een voorstelling.

De samenwerking met Tryater in 1999 leidt tot het grootschalige locatietheaterstuk Peer Gynt op het strand bij Oosterend. Daar komen lyrische reacties op. De naam van Oerol is dan definitief gevestigd.