Hardloopster Hinke Schokker na jarenlang proces vrijgesproken in dopingzaak

De reden van de vrijspraak is dat Schokker toch nog medische dispensatie heeft gekregen om modafinil te gebruiken. Schokker nam dat medicijn eerst zonder doktersvoorschrift tegen concentratieklachten.

Toen ze in 2019 Nederlands kampioen op de 100 kilometer werd, kwam de dopingcontroleur langs. Een positief resultaat volgde. Het middel modafinil mag buiten wedstrijden wel gebruikt worden, maar is in wedstrijdverband verboden.

Schokker zei dat ze op tijd was opgehouden, maar er werden toch sporen van het middel in haar bloed gevonden.

Proces

Een lang proces volgde. Schokker hield vol en vroeg met terugwerkende kracht medische dispensatie aan. Dat werd in eerste instantie afgewezen, maar later toegekend. Die toekenning leidt uiteindelijk na twee jaar procederen tot vrijspraak.

De Dopingautoriteit is nog wel steeds van mening dat Schokker in overtreding is. Haar verhaal klopt niet, concluderen zij. Schokker nam het middel naar eigen zeggen vanwege concentratieklachten, terwijl het middel is voorgeschreven voor ADHD, een diagnose die Schokker pas later kreeg.

Schokker zegt juist dat die diagnose achteraf een verklaring is voor haar klachten.

Bijzonder

Het is bijzonder dat het ISR een sporter vrijspreekt in een dopingzaak. Uit onderzoek van Pointer van KRO-NRCV blijkt dat dat sinds 2013 maar in vier van de 78 zaken is gebeurd.