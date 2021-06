Drachtstercompagnie herdenkt ongeluk van 75 jaar geleden met monument

De toen negenjarige Grietje Haarsma-de Wit zat op die bewuste dag in de tram. "We waren met een paar centen in de tram naar Olterterp geweest. Dat was de gewoonte op pinkstermaandag, dan gingen we naar de speeltuin. Op een gegeven moment kwam de conducteur door de tram en hij zei dat we moesten uitstappen, want het was ernstig. Ik zag dat er een truck onder de locomotief zat. En die was wel een meter of vijftien meegesleept. Die auto was dwarsdoor." Later hoorde ze dat er zes mensen omgekomen waren.

Ze vond de ontbloting van het monument heel indrukwekkend. "Ik had de tranen zowat in de ogen."