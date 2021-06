Nederlandse voetbalvrouwen verliezen oefeninterland tegen Italië

In de 14e minuut kwam Italië op voorsprong door een strafschop. Keepster Sari van Veenendaal zat er dichtbij, maar ze kon het schot niet uit de touwen houden.

Bij de selectie zitten drie Friezinnen: Sherida Spitse, Loes Geurts en Sisca Folkertsma. In de 60ste minuut werd Folkertsma gewisseld voor Lynn Willems. Vlak daarvoor had de speelster uit Sloten een goede voorzet en daardoor kwam Daniëlle van de Donk in een kansrijke positie, maar de Italiaanse keepster keerde de bal.

De laatste zes wedstrijden hebben de Nederlandse vrouwen niet verloren. De vorige wedstrijd (ook een oefenduel) tegen Australië werd met 5-0 gewonnen.

Volgende week dinsdag staat nog een oefenwedstrijd tegen Noorwegen op het programma.