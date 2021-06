VIDEO: 'Free Heri Heri' moet op 1 juli in Leeuwarden het einde van de slavernij herdenken

Om stil te staan bij het afschaffen van de slavernij op 1 juli 1863 was deze donderdag de presentatie van de eerste editie van Free Heri Heri in Leeuwarden. Heri Heri is een Surinaams gerecht dat vroeger het belangrijkste voedsel van slaven was. Het evenement zelf is op 1 juli, maar projectleider Evelyn Andoh kijkt er nu alvast op vooruit.