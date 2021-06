Bolsward heeft zijn toren gemist: na twee jaar is de spits terug op het stadhuis

Ook de hele operatie om de toren in Bolsward te krijgen duurde wel even. Dinsdag begon het, toen werd de toren in drie delen op een ponton getakeld. Met het bellen van het carillon werd het schip feestelijk in de stad onthaald. "Dat was wel een emotioneel moment", zegt een echte Bolswarder op straat. De man is ook donderdag in het centrum om te kijken hoe de toren uiteindelijk op het stadhuis wordt gezet. "Ik had tranen in mijn ogen toen het carillon begon te spelen."

"Dat ding was lang weg"

Een toerist uit Spijkenisse vindt het volledige stadhuis mooier dan welk stadhuis in Nederland dan ook. "Zulke mooie historische gebouwen zie je alleen in Leiden." Een vrouw die een paar straten bij het stadhuis vandaan woont, filmt het project met haar mobiel. "Ik moest vroeg zijn vanochtend. Dat ding is lang weggeweest. We hebben hem gemist. Ik kon niet zien hoe laat het was."