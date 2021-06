College Noardeast sluit plaatsnamendiscussie: vanaf 2023 in het Fries

Nederlandse namen blijven bij vier dorpen

Een viertal dorpen aan de oostkant van de gemeente behoudt de Nederlandse naam. Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp blijven in het Nederlands geschreven, vanwege onder andere de ligging nabij de provinciegrens en het taalgebied. Jan Theunis Zuidema van het plaatselijk belang Munnekezijl is blij: "In onze ogen konden zij (de gemeente red.) er ook eigenlijk niet omheen. 97 procent was voor de Nederlandse naam, dus we hadden ook eigenlijk niet anders verwacht."

Aalsum niet blij met alleen Ealsum

In Aalsum is de sfeer wat minder vrolijk. "Wy moasten foar 1 maaie berjocht jaan oan de gemeente oft wy ús namme sa hâlde woene, sa't it no is", vertelt secretaris André van der Land van het dorpsbelang Aalsum. Voorzitter Ruud Slijpen had met meerdere argumenten aangegeven bij de gemeente, waarom zij naast de Friese plaatsnaamaanduiding ook graag de Nederlandse wilden behouden. "Der wurdt no eins net harke nei de mienskip, want sy freegje earst om in reaksje, dy hearre se oan en dan wurdt dêr ferfolgens net in soad mei dien." Aalsum is helemaal niet tegen de Friese naam, maar wil graag de Nederlandse naam op het kombord behouden.