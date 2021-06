Tweede Kamer wil hondenbelasting afschaffen: "De kosten gaan gewoon door"

De gemeente had het financieel al moeilijk, zegt Van Beek: "De gemeente zit al een tijdje in dermate zwaar weer, dat we sowieso al moeten zoeken naar mogelijkheden om de uitgaven te beperken, dus hier zaten we echt niet op te wachten."

Nog drie gemeenten

In Fryslân zijn er nog drie gemeenten waar hondeneigenaren belasting betalen voor hun honden. "Dat we met zo weinig gemeenten nog over waren, wist ik niet", zegt Van Beek.