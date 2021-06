Sanne Vermeer over derde plaats op WK: "Met brons hartstikke tevreden"

Judoka Sanne Vermeer uit Stiens verloor op het WK in Boedapest de halve finale. Ze won vervolgens de wedstrijd om de derde plaats van Quadros en zet daarmee haar trend voort; ze heeft dit seizoen al vijf keer op rij brons gewonnen. "Natuurlijk wil ik wel eens een andere kleur", zegt Vermeer, "maar de kans dat je zo'n streak op een WK doorbreekt is natuurlijk ook niet heel groot."

Halve finale tegen nummer 1

In de halve finale was de nummer 1 van de wereldranglijst Agbegnenou de tegenstander. Of ze de partij had kunnen winnen, weet Vermeer niet. "Maar als ik terugkijk op de partij die ik verloren heb, ik heb wel echt stappen gemaakt. Ik vind dat ik het haar nog wel lastig heb gemaakt."

Door het verlies was ze nog niet zeker van een medaille: "Ik baalde wel erg dat ik die halve finale had verloren. De finale geeft een soort zekerheid, dan heb je sowieso een medaille." Ze wilde beslist niet zonder medaille naar huis. "Ik was heel zenuwachtig, maar gelukkig kon ik dat goed omzetten."

Niet naar Olympische Spelen

De andere Nederlandse judoka Juul Fransen komt in juli uit op de Olympische Spelen, Vermeer niet. "Die keuze was van tevoren al gemaakt, maar het is wel zuur." Waar Vermeer op het WK brons behaalde, lag Fransen er op het WK in de eerste ronde uit.

Vermeer bekijkt het toch ook positief: "Ik hoorde het begin januari al. Ik ben dit seizoen ingegaan met het idee, het gaat om mijn eigen ontwikkeling, ik moet er voor mezelf het beste uit zien te halen. Misschien haalde dat wel wat druk weg."