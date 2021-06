Groei aan wind- en zonneparken zorgt voor capaciteitsproblemen op het net

Er komen de laatste tijd zoveel wind- en zonneparken bij in Fryslân, dat het landelijke hoogspanningsnet het niet meer aan kan. Dat zegt netwerkbeheerder Tennet. Volgens Tennet is de grens bereikt van wat in Fryslân nog kan. Het probleem speelt vooral in het zuiden en westen van Fryslân. Daar wordt meer dan tachtig procent van alle duurzame energie opgewekt.