Jongfryske Mienskip mag niet meer inspreken over Deltaplan: 'We denken aan vervolgactie'

Wolter Jetten van de Jongfryske Mienskip stont op het punt zich aan te melden voor een inspreekmoment, toen hij hoorde dat het niet meer kon. Hij vindt het jammer dat het niet meer kan.

Raamverdrag

"We wilden heel graag argumenten in dit best wel grote debat presenteren", zegt Jetten. Volgens de Jongfryske Mienskip is het Deltaplan in strijd met het raamverdrag van de Raad van Europa.

"Daar staat in dat je niet zomaar in een gebied van een nationale minderheid huizen mag bouwen om daar uit andere gebiedsdelen mensen te laten wonen", legt Jetten uit.

Daarmee zou volgens de Jongfryske Mienskip de taalsituatie in Fryslân bewust uit balans gebracht worden.

Beschermd

Dat het een bewuste opzet van de regering is, staat nergens in het plan. "Ze zeggen natuurlijk niet dat ze dat met die reden doen, maar daarom hebben we juist dat raamverdrag. Zodat de Friezen daaronder beschermd zijn en dit soort dingen niet kunnen gebeuren", zegt Jetten.

Hoe ze hun actie nu verder op zullen pakken is nog niet bekend. Meerdere opties hebben al de revue gepasseerd: "Je kan nog van alles met protesten of oproepen tot referenda. Je kan ook nog aan rechtszaken denken", zegt Jetten.

"Het nieuws is nog te nieuw voor ons, dus daar moeten we nog even goed over praten. Maar ik denk wel dat er een vervolgactie gaat komen", aldus Jetten.