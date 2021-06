Wethouder Willemsma verbaasd over gaswinningsbesluit minister Blok

"Was ons betreft kan het niet snel genoeg een 'niet' worden", zegt wethouder Willemsma. "Onze verwachting was dat de minister makkelijk een besluit kon nemen: met dit advies van SodM doen we het niet."

Het Staatstoezicht op de mijnen (SodM) liet weten dat het te gevaarlijk zou zijn om meer gas te winnen rondom Burgum. Het bedrijf Vermilion wil drie gasvelden in het noordoosten van de provincie uitbreiden. Maar volgens het SodM zou het risico's opleveren voor bijvoorbeeld het grond- en oppervlakte water.

Niet op te lossen met geld

De bodem in het gebied zou bijvoorbeeld nog met 33 centimeter verder zakken. "Daarmee komt ons volledige watersysteem in het geding. Daar heeft het Wetterskip negatief op geadviseerd, daar hebben alle gemeente negatief geadviseerd. En het punt is: het is met geld niet meer op te lossen", zegt Willemsma.

"Dus voor ons is het vrij helder: dit kan niet doorgaan", aldus de wethouder.