Vermeulen Verpakkingen kampt met kartonkrapte door Brexit en massaal webwinkelen

Door een combinatie van Brexit en het massaal webwinkelen in coronatijd is het kartonaanbod erg krap en dat betekent veel hogere prijzen. De gemiddelde prijs voor karton is nu al zo'n 30 procent hoger dan in december vorig jaar.

Verdere prijsstijgingen worden niet uitgesloten. Bij Vermeulen kunnen ze dan ook niet voorkomen dat klanten langer moeten wachten op hun bestelling, vertelt account-manager Hans Gnodde. "Je moet de klanten eerst zeggen dat het duurder wordt en vervolgens ook nog dat het langer duurt. Als het zo doorgaat, komt er een moment dat we nee moeten verkopen."

Op is op

Gnodde werkt al 22 jaar bij Vermeulen en heeft nog niet eerder meegemaakt dat er zo'n krapte aan karton is. "Iedereen laat tegenwoordig maar spullen thuisbezorgen. Er is maar een beperkte voorraad grondstof. Als het op is, dan is het op."

Hij hoopt dat de situatie na verloop van tijd weer normaliseert, als de mensen weer meer naar de winkel gaan en minder online bestellen.