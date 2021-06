VIDEO: Hoeveel weten onze assistent-scheidsrechters van Friezen op het EK?

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Europees Kampioenschap voetbal voor mannen dat er drie Friezen in actie komen op het toernooi. Nee, Friese internationals zijn dat natuurlijk niet. Naast het veld is Fryslân wél ruim vertegenwoordigd. Jan de Vries, Hessel Steegstra en Erwin Zeinstra zullen als assistent-scheidsrechter bij miljoenen Europeanen in het beeld verschijnen. Maar, hoeveel weten ze eigenlijk van hun voorgangers?