Het WK begint voor parawielrenner Tristan Bangma: "De vorm is goed"

De 23-jarige Tristan Bangma werd in 2019 in eigen land wereldkampioen op de weg. Hij mag dus dit jaar de regenboogtrui verdedigen. Het WK van dit jaar wordt georganiseerd in het Portugese Cascais.

Hoe ziet het WK er voor je uit?

"We beginnen met de tijdrit over 33 kilometer. En zaterdag rijden we de wegwedstrijd: dat is het onderdeel waar we op dit moment wereldkampioen op zijn. Donderdag is alles wat we halen winst en zaterdag ligt de druk er echt op. Dan kijkt iedereen naar ons. Dat is onze specialiteit, daar hebben we de meeste kansen. Maar de vorm is goed, dus we kijken met veel vertrouwen naar donderdag. We gaan het zien."

Wat zijn jullie kansen?

"De concurrentie is groot: de hele wereldtop staat aan de start. Voor iedereen is het aftasten, want we hebben elkaar een jaar lang niet gezien. We hebben nu één meetmoment gehad bij een wereldbeker dit jaar. Maar toch is het afwachten. De Paralympische Spelen in Tokyo komen dichterbij, dus iedereen zal goed aan de start verschijnen."

"Afgelopen jaar heeft ons goed gedaan. We zijn gaan werken met een nieuwe trainer: Jenning Huizenga. Mijn piloot Patrick Bos en ik hebben beiden een grote stap gezet dit jaar. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het is goed gegaan en we zijn er beter van geworden."

Hoe ziet het parcours eruit?

"Het is op het autocircuit van Estoril. Er is eigenlijk niets vlak, maar echt klimmen is het ook weer niet. Er zitten een paar hele listige en lastige bochten in, en het waait erg hard. Dus ik denk dat de wind en de bochten een bepalende rol gaan spelen. Het moet goedkomen, wij zijn vaak een van de betere tandems in de bochten. Dus ik heb er vertrouwen in. Het parcours is voor ons best gunstig. Het is best onregelmatig: je kunt niet goed een vast ritme vinden. Normaal gesproken ligt ons dat wel. Dus ik kijk met vertrouwen en plezier naar de komende dagen."

Is de wedstrijd ook een voorbereiding op de Paralympische Spelen?

"Alles staat dit jaar in het teken van de Paralympische Spelen. Maar het is een WK, dus we staan er wel zo in dat we bij iedere wedstrijd het beste uit onszelf willen halen. Dat we mee willen doen voor de winst. Dit weekend zijn we bezig met het WK, vanaf volgende week staat echt alles in het teken van de Spelen."