Stienser judoka Sanne Vermeer pakt brons op WK

De 23-jarige Vermeer heeft een patent op bronzen medailles dit seizoen. Op de Grand Slam van Kazan, de Grand Slam van Tel Aviv, de Doha Masters in Qatar en op het Europees kampioenschap werd ze al derde. Hetzelfde is nu dus het geval op het WK.

Golden score, ippon, ippon

In de eerste ronde was de judoka uit Stiens vrijgeloot. In haar eerste wedstrijd, in de tweede ronde dus, was Angelika Szymanska uit Polen de tegenstander. In de reguliere tijd was er nog geen winnaar; Vermeer won met een golden score.

Daarna moest Vermeer tegen Cristina Cabaña Pérez uit Spanje strijden om een plek in de kwartfinale. Drie seconden voor tijd besliste Vermeer de strijd met een ippon. En tegen Anja Obradovic uit Servië maakte Vermeer met een ippon het verschil.

Onderuit tegen de nummer 1

In de halve finale was Agbegnenou de tegenstander, zij staat op de eerste plaats van de wereldranglijst. En ze was dus ook te sterk voor Vermeer.

Om toch een medaille te pakken, moest Vermeer winnen van Quadros. In een van beide kanten aanvallende strijd kwam Vermeer als winnaar uit de bus. Ze won met ippon.

Niet naar de Spelen

Vermeer is zelf de nummer zeven van de wereld, maar ze doet niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. In elke gewichtsklasse mag voor ieder land slechts één judoka meedoen en de judobond geeft de voorkeur aan Juul Franssen. Dat besluit werd genomen toen Vermeer aan het revalideren was na een ernstige blessure. Franssen verloor in Boedapest al in de eerste ronde.