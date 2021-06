Geel haar en gele nagels bij zwemmers door verhoogde ijzerconcentraties in Peinder Mieden

Het Wetterskip denkt dat de verkleuringen het gevolg zijn van een natuurlijk proces waarbij een gele in water oplosbare ijzerverbinding (Fe2+) omgezet wordt naar een rode ijzerverbinding die niet oplosbaar is in water (Fe3+). Ecologen van het Wetterskip doen nog onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het proces van omzetting.

De gemeente Smallingerland stelde maandag een tijdelijk zwemverbod in voor de Peinder Mieden na de meldingen. Het Wetterskip heeft de gemeente het advies gegeven contact op te nemen met de GGD over het al of niet opheffen van dat zwemverbod.

Het gebruik van het oppervlaktewater voor het besproeien van gewassen en voor drinkwater voor vee is een kwestie van eigen risico voor de gebruiker, meldt Wetterskip Fryslân.