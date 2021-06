Baard ontevreden over communicatie provincie in brugwachterskwestie

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder verklaart zelf niets te weten over de afspraak voor een overleg. "Dat ligt in het ambtelijke, het zou kunnen. Maar dat laat onverlet dat het besluit al in 2016 is genomen."

Al duidelijk

Ze legt uit dat Provinciale Staten in 2016 hebben besloten voor een ander systeem te gaan. "We willen een gastvrij Fryslân zijn en dus bruggen openen zonder tolheffing of pauzes. Op basis daarvan is een heel systeem ingericht en het Swettehûs in Leeuwarden gebouwd. Met aanbesteding zoals die destijds is gedaan aan de vorige uitbater is van meet af aan duidelijk geweest dat het tijdelijk was."

Klantvriendelijk

De voorzitter van het dorpsbelang geeft aan dat iedereen tevreden was met de exploitant van het lokale café, die ook de brug bediende. "Het is veel klantvriendelijker dat je bij binnenkomst ontvangen wordt door een brugwachter, in plaats van door iemand achter een camera en microfoon vanuit Leeuwarden."

De exploitant van het café bediende de brug tussen 2016-2020 in het kader van Right to Challenge.

Kin niet uit

Volgens Fokkens kan het echter niet uit. "Het aantal passanten is beperkt in Baard en als er iemand fysiek aanwezig moet zijn, weegt het eigenlijk niet tegen elkaar op."