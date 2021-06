HEA! Zwetende mannen in Akkrum

Nu de zomer weer voor de deur staat, is het tijd om de bierbuik weg te trainen. Iedere maandag sport een groepje mannelijke ondernemers in Akkrum om fit te worden, en te blijven natuurlijk. Coach Jeroen Bosma pakt zijn pupillen iedere maandag, meteen na het weekend, even flink aan. Met een bootcamp door het dorp of met verschillende krachtopdrachten worden de mannen flink in het zweet gejaagd.