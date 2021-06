'Op klompen door de dessa' in theater: "Een fysieke verbeelding, een nieuwe vertelvorm"

De productie ligt in handen van Ton Offerman en Danny van Zuijlen van Studio Immersief. Dat immersieve wil zeggen: onderdompelen. De theaterzetting is dus niet een zaal met stoelen. Bezoekers kunnen rondlopen in een speciaal nagebouwde boerderij. Het decor is driedimensionaal.

Onderdeel van het verhaal

"De mensen lopen als het ware door het verhaal heen. Ze horen en zien van alles, men praat met je. Je bent onderdeel van het verhaal. En voor mij belangrijk: er wordt ook écht een verhaal verteld," zegt Hylke Speerstra. Voor hem is het een eer dat van zijn boek een theaterstuk wordt gemaakt.

Nieuwe vertelvorm

Zijn boek is als inspiratie gebruikt voor de voorstelling. Zelf heeft Speerstra zich er verder niet mee bemoeid. "Dat zou ik ook niet willen, en ook niet kunnen. Want theater maken is weer een heel ander vak. Dit is een fysieke verbeelding van wat je op papier schrijft. Ze hebben een boek omgevormd naar een nieuwe vorm van vertellen."

Indringend

Toch gaat de kern van het verhaal niet verloren, denkt hij. "Tot mijn genoegen hebben ze uitdrukkingen en bekentenissen van Indiëgangers wel overgenomen. Het wordt heel indringend verteld wat die jongens er meemaakten."