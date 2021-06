Exploitant Zalen Schaaf: "10 juli afscheid nemen is echt te vroeg"

"Als je nagaat wat sommige partijen in eerste instantie zegden, en dat het daarna 180 graden is omgedraaid. Het vertrouwen wordt er niet groter van. Maar we moeten nu eenmaal verder, ons plan wordt het niet," zo verklaart Veenstra.

Oplossing zoeken voor activiteiten

Veenstra heeft als huidige exploitant nog een contract tot 10 juli. Daarna moet het klaar zijn, maar dat levert wel problemen op. "Want er staan nog dingen in de agenda: activiteiten en concerten die vanwege corona zijn verschoven. Soms al meerdere keren."

Er wordt nog met de gemeente gesproken, geeft hij aan. "Ik hoop dat we met elkaar tot de beslissing kunnen komen dat die dingen nog wel mogen doorgaan. Ik hoop dat ze wat coulance kunnen bieden. Want het was een uitzonderlijk jaar. 10 juli is echt te vroeg. Anders komen we voor de uitdaging te staan dat evenementen naar andere locaties moeten. Daar kijken we wel naar, maar we willen het graag nog in Zalen Schaaf afmaken."