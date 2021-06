Minister wil niet vooruitlopen op gaswinning Burgum: na de zomer besluit

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet weten dat het te gevaarlijk zou zijn om meer gas te winnen rond Burgum. Het bedrijf Vermilion wil drie gasvelden in het noordoosten van de provincie uitbreiden. Maar volgens het SodM levert dat risico's op voor bijvoorbeeld het grond- en oppervlaktewater.

Negatief advies van SodM

Minister Blok schrijft bekend te zijn met de zorgen over gaswinning uit kleine velden. Hij geeft ook toe dat hij een negatief advies heeft gekregen van het SodM over het grote gaswinningsplan in de driehoek Drachten-Kootstertille-Suwâld, voor maximaal 11,5 miljard kuub tot 2050.

Toch wil blok het advies nog niet voortijdig openbaren. Want hij heeft ook het advies van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, de Technische Commissie Bodembeweging, de provincie, gemeenten, het waterschap en de Mijnraad nodig.

Na de zomer

"Een ontwerp-besluit zal daardoor nog enkele maanden op zich laten wachten en niet eerder dan na de zomer ter inzage worden gelegd," zo laat Blok weten. Dan wordt ook het advies van het SodM openbaar. De minister benadrukt wel dat het niet per se zo hoef te zijn dat het plan enkel volledig goedgekeurd of afgewezen kan worden. De instemming kan ook beperkt worden tot een deel van het plan.