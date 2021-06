Sport- en cultuurwerkgroepen Balk willen optrekken voor een nieuw onderkomen

Op initiatief van de werkgroepen Grut Haske en Sporthal wordt er een extern onderzoek opgezet om de behoefte aan ruimte en faciliteiten te peilen. Voor de zomervakantie moet dat onderzoek zijn uitgevoerd.

Als blijkt dat sport en cultuur bij elkaar kunnen onder één, uitgebreid dak van De Trime, dan zou er bijvoorbeeld verder ingezet kunnen worden op de plannen.

Speelt al jaren

De gemeente en het dorp zijn al jaren bezig met de maatschappelijke voorzieningen in Balk. In 2019 wilde het college De Trime uitbreiden, De Treemter slopen en 't Haske omvormen tot Grut Haske. Maar nog niet een van de gebouwen is daadwerkelijk aangepakt of gesloopt.